Taksim AKM'de son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Taksim AKM'de son durum havadan görüntülendi - Son Dakika

Taksim AKM'de son durum havadan görüntülendi

6 saat önce

Taksim AKM'de son durum havadan görüntülendi Taksim Atatürk Kültür Merkezi inşaatında son dürüm drone ile havadan görüntülendi.

Taksim AKM'de son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL - Taksim Atatürk Kültür Merkezi inşaatında son dürüm drone ile havadan görüntülendi. Sahnesi görünen AKM'de çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eski AKM binasının yıkılmasının tamamlanmasının ardından 10 Şubat'ta yeni AKM binasının temeli atıldı. İnşaatının 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken havadan çekilen görüntülerde sahnenin ortaya çıktığı ve çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Taksim AKM'de son durum havadan görüntülendi

Taksim, AKM, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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