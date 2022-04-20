Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu - Son Dakika
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Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu

20.04.2022 12:41
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu

BEYOĞLU, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir askerin tuttuğu sancak direği 4 yıl önce kırılarak ortadan kaybolmuştu.

BEYOĞLU, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir askerin tuttuğu sancak direği 4 yıl önce kırılarak ortadan kaybolmuştu. Aslına uygun olarak yapıldığı belirtilen yeni bayrak direği yerine monte edildi.

Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ilginç bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direğinin olmadığı fark edildi. Vatandaşların gözünden kaçmayan bu olay Taksim'de görev yapan polislere bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri anıta tırmanan bir kişinin sancak direğine asılarak kırdığı görüntülere ulaştı, ancak sancak direği bulunamadı. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sancak direğinin ölçülerini aldı. Direk 4 yıl sonra aslına uygun şekilde yapılarak yerine monte edildi. Taksim'de 30 yıldır esnaflık yapan turizmci Vesim Kır, "Yaklaşık 4 yıl önce Cumhuriyet Anıtı'nda askerin elindeki sancak sopası kırılmıştı. Biz o zaman durumu yetkililere bildirmiştik, bir araştırma yapıldı ve kırılıp çalındığı ortaya çıktı. O zaman öyle bir haber geldi. Cumhuriyet Anıtı yaklaşık 100 yıllık tarihi olan bir anıt, hem yerli, daha çok yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Turistler bize fotoğraf gösterip daha önce böyleydi şimdi neden eksik diye bize bilgi veriyorlardı. Doğrusu çok ciddi bir eksikti. Tarihi olarak bu kadar öneme sahip bir anıtın İstanbul'un simgelerinden Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın böyle bir eksikliği herkes tarafından fark ediliyordu. Bununla ilgili İBB yetkilileri devreye girerek eksikliği giderdiler. Şu an, anıt eski haline dönmüş durumda. Burada 30 yıllık esnafım, ilgilenen yetkililere teşekkür ediyorum. İstanbul'a gelen turistlerin yüzde doksanı bu meydana gelir. Burada tarihi bir anıtın olduğu bilgisine sahipler ve buraya özellikle gelip fotoğraf çektirmek isterler ve buranın tarihiyle ilgili araştırma yapmak isterler. Biz de tarihimize her zaman sahip çıkmak zorundayız. Bu tarihi yapıyı vatandaş olarak da korumamız lazım. Herkesin bu bilinçte olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu
YORUMLAR
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Anıtı, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu - Son Dakika


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