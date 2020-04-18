Taksim, Beşiktaş, Eminönü, Sultanahmet ve Bakırköy Meydanları boş kaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından normal zamanda yoğunluk yaşanan İstanbul 'un meydanları boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından normal zamanda yoğunluk yaşanan meydanlar bugün boş kaldı. Taksim, Beşiktaş, Eminönü, Sultanahmet ve Bakırköy meydanları sessizliğe bürünürken, meydanlarda sadece görevli polis ekipleri ile belediye çalışanlarının olduğu görüldü. Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve hareketliliği azaltmak için geçtiğimiz hafta sonu ilk olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı bu haftada devam etti. Dün akşam saatlerine kadar meydanlardaki yoğunluklar devam ederken, bugün sokaklar boş kaldı.

- İstanbul