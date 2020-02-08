Taksim beyaza büründü - Son Dakika

İstanbul'da etkisini sürdüren kar şehrin bir çok alanı gibi Taksim Meydan'ını da beyaza bürüdü. İşe giden vatandaşlar, hem soğuktan korunmaya çalıştı, hem de kartpostallık görüntünün tadını çıkardı.



Haftalardır beklenen yar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına aldı. Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm kenti etkisi altına aldı. Gün ağarınca ise Taksim Meydan'ında güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, hem soğuktan korunmaya çalıştı hem de Taksim'de oluşan kartpostallık görüntünün tadını çıkardı. Taksim Meydanı'nda işyeri olan vatandaşlar ise dükkanlarının önüne biriken karı temizledi. - İSTANBUL