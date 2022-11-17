İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah adliyeye sevk edilen terörist Ahlam Albashir, emniyette verdiği yeni ifadesine ulaşıldı.
Terörist, emniyetteki işlemlerinde, "Ben bir mağazanın önüne geldiğimde telefonuma kendime ait fotoğrafım gelince korktum, paniğe kapıldım. Şüphelinin ifadesinde "çantalarla otururken, kalktım bir mağazaya gittim. Bana Hacı bana bir fotoğraf attı. Seni izliyoruz çantaların yanına git' dedi. Ben çantaların yanına gittim, korktum çantayı bırakıp Taksim'e doğru yürüdüm" dedi.
Ancak Emniyet ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmada, kadının fotoğrafının çekilmediği, ifadesinde bunu kendisini kurtarmak için söylediği ortaya çıktı. Polisin araştırmalarında bombacı kadının hiç yerinden kalkmadığı, İstiklal Caddesi'nde ikinci bir kişi olmadığı belirlendi.
Saldırıyı yapan Ahlam Albashir, olaydan sonra bir taksiye binip Esenler'e gittiğini, burada Ahmet Jaskar'la buluşup Küçükçekmece'ye gittiklerini söyledi. Ahmet Jaskar'ın elindeki telefonu kırdığını söylediği öğrenildi. Öte yandan saldırganın 4 ay boyunca Esenler'den hiç çıkmadığı, "Uyuyan Hücre" olarak eylem talimatı aldıkları öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Taksim bombacısının anlattığı yalan ortaya çıktı! Kendisini kurtarmak için söylemiş - Son Dakika