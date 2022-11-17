Taksim bombacısının anlattığı yalan ortaya çıktı! Kendisini kurtarmak için söylemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim bombacısının anlattığı yalan ortaya çıktı! Kendisini kurtarmak için söylemiş

17.11.2022 14:58

İstiklal'i kana bulayan terörist Ahlam Albashır'in emniyetteki ifadesinde kullandığı, "Hacı bana bir fotoğraf attı. 'Seni izliyoruz çantaların yanına git' dedi. Ben çantaların yanına gittim, korktum çantayı bırakıp Taksim'e doğru yürüdüm" ifadelerinin yalan olduğu istihbaratın çalışmasıyla belirlendi. Teröristin kendisini kurtarmak için böyle söylediği tespit edilirken bombacı kadının hiç yerinden kalkmadığı, İstiklal'de ikinci bir kişinin olmadığı oortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah adliyeye sevk edilen terörist Ahlam Albashir, emniyette verdiği yeni ifadesine ulaşıldı.

ALBASHIR'İN YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Terörist, emniyetteki işlemlerinde, "Ben bir mağazanın önüne geldiğimde telefonuma kendime ait fotoğrafım gelince korktum, paniğe kapıldım. Şüphelinin ifadesinde "çantalarla otururken, kalktım bir mağazaya gittim. Bana Hacı bana bir fotoğraf attı. Seni izliyoruz çantaların yanına git' dedi. Ben çantaların yanına gittim, korktum çantayı bırakıp Taksim'e doğru yürüdüm" dedi.

KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN UYDURMUŞ

Ancak Emniyet ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmada, kadının fotoğrafının çekilmediği, ifadesinde bunu kendisini kurtarmak için söylediği ortaya çıktı. Polisin araştırmalarında bombacı kadının hiç yerinden kalkmadığı, İstiklal Caddesi'nde ikinci bir kişi olmadığı belirlendi.

4 AY BOYUNCA ESENLER'DEN HİÇ ÇIKMAMIŞ

Saldırıyı yapan Ahlam Albashir, olaydan sonra bir taksiye binip Esenler'e gittiğini, burada Ahmet Jaskar'la buluşup Küçükçekmece'ye gittiklerini söyledi. Ahmet Jaskar'ın elindeki telefonu kırdığını söylediği öğrenildi. Öte yandan saldırganın 4 ay boyunca Esenler'den hiç çıkmadığı, "Uyuyan Hücre" olarak eylem talimatı aldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklal saldırısı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklal saldırısı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası Sağlık kontrolüne götürülen Taksim bombacısına vatandaşlardan ağır tepki Sağlık kontrolüne götürülen Taksim bombacısına vatandaşlardan ağır tepki

İstiklal Caddesi, Ahlam Albashir, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim bombacısının anlattığı yalan ortaya çıktı! Kendisini kurtarmak için söylemiş - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi
15:44 Çiğdem Tunç sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı: Gülerken altıma kaçırmıştım
15:37 Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'lı masadan kalk çağrısına İYİ Partiden ilk yanıt!
15:17 Sezon başında Fenerbahçe istemişti! Galatasaray da Brezilyalı savunmacı için harekete geçti
14:53 Taksim bombacısının anlattığı yalan ortaya çıktı! Kendisini kurtarmak için söylemiş
14:43 Annesi ve eski kocasının kaçtığını iddia etti! Canlı yayında beddualar havada uçuştu
14:37 Yunanistan ve Libya arasında diplomatik kriz! Yunan Bakan uçaktan inemedi
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine teklif: Bu topraklar onun da toprağıdır
14:28 Ülkesine dönmek istediğini belirten Suriyeli gence Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt: Barışı getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 16:29:20. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim bombacısının anlattığı yalan ortaya çıktı! Kendisini kurtarmak için söylemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement