Son Dakika Haberleri: Taksim Cami İnşaatındaki Dev Viçn Söküldü

Taksim Cami İnşaatındaki Dev Viçn Söküldü

1 saat önce

Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.

Taksim Cami İnşaatındaki Dev Viçn Söküldü, System.String[]


Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami işaatında kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü. 

Görüntü dökümü

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-Drone görüntüsü

- Aktüel kamera görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:28 Kaynak: DHA

Taksim, Güncel
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