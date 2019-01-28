Taksim Cami İnşaatındaki Dev Viçn Söküldü
1 saat önce
Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.
Taksim
'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami işaatında kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:28 Kaynak: DHA
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