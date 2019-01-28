Son Dakika Haberleri: Taksim Cami İnşaatındaki Dev Vinç Söküldü

Taksim Cami İnşaatındaki Dev Vinç Söküldü

1 saat önce

Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.

Taksim Cami İnşaatındaki Dev Vinç Söküldü, System.String[]


Taksim'de cami inşaatı için kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü.

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami işaatında kullanılan dev vinç başka bir vinç yardımıyla söküldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

Taksim, Güncel
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