TAKSİM CAMİİ AÇILIŞI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim Camii açılış töreni için camide son hazırlıklar yapılıyor. Cuma namazıyla ilk kez ibadete açılacak olan Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cunhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak.

Görüntü dökümü

-------------Camiden görüntüPolis ekiplerinden görüntü

Cami çevresinden görüntü

- İstanbul