Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar - Son Dakika

Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar
28.05.2021 10:38
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim Camii açılış töreni için camide son hazırlıklar yapılıyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim
Camii açılış töreni için camide son hazırlıklar yapılıyor. Cuma namazıyla ilk kez ibadete açılacak olan Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı
istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy
istikameti, Cumhuriyet Caddesi
ve Asker Ocağı Caddesi
kullanılacak.
- İstanbul
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