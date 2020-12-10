Son dakika haber | Taksim Camii duvarına çıktı, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı
10.12.2020 17:20
Gelen son dakika haberlerine göre TAKSİM Meydanı'nda yapımı devam eden caminin duvarına çıkarak, elinde tuttuğu jiletle kendisine zarar vermeye başlayan kişi ikna edilerek itfaiye aracı ile indirildi.
TAKSİM Meydanı'nda yapımı devam eden caminin duvarına çıkarak, elinde tuttuğu jiletle kendisine zarar vermeye başlayan kişi ikna edilerek itfaiye aracı ile indirildi.Bugün saat 16.30 sıralarında Taksim
Meydanı'ndaki yapımı devam eden Taksim Camii'nin bahçe duvarı üzerine çıkan bir kişi, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde gelen müzakereci polisler bu kişiyi duvardan inmeye ikna etti. Bölgeye gönderilen merdivenli itfaiye aracının sepetine binen kişi, indirilerek Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.
Bu arada olayı görüntülemek ve ne olup- bittiğini izlemek isteyenler kalabalık oluştururken polisler koronavirüs tehdidini hatırlatarak sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu ve olay yerinde beklememelerini istedi.
- İstanbul
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