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TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI (1) - Son Dakika

TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI (1)

28.05.2021 14:49
TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır"Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Harun UYANIK - İstanbul DHA - TAKSİM Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır"

Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Harun UYANIK - İstanbul DHA - TAKSİM Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Erdoğan, "Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır" dedi.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camii minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye gelişinde avlu ve meydanda bulunanları selamladı. "İslam'ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul" başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi. Erbaş, edilen duaların ardından ilk cuma namazını kıldırdı.  Cuma namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve  İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

"İSTANBUL'UN SEMBOLLERİ ARASINDAKİ SEÇKİN YERİNİ ŞİMDİDEN ALMIŞTIR"

Erdoğan namaz çıkışı avluda ve meydanda toplananlara seslendi. Erdoğan, "Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı" diye konuştu"Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır" diyen Erdoğan, "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

TAKSİM MEYDANI DOLDU

Öte yandan çevresi bariyerlerle kapatılan ve LED ekranların kurulduğu Taksim Meydanı'nda da çok sayıda kişi, belediye tarafından dağıtılan tek kullanımlık seccade üzerinde namazlarını kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI (1) - Son Dakika


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