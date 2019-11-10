Son Dakika Haberleri: Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda
Son Dakika Güncel Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda

Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda

6 saat önce

İNŞAATI devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşunda bulunması görenleri duygulandırdı.

Taksim Camii inşaatındaki işçi 09.05'te saygı duruşunda, System.String[]
İNŞAATI  devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşunda bulunması görenleri duygulandırdı.

Ulu önder Mustafa  Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında, inşaatı devam eden Taksim Camii'nin iskelesinde bir işçinin saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.


- İstanbul
Taksim, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:06 Kaynak: DHA
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