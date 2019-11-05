Son Dakika Haberleri: TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son Dakika Güncel TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler


- İstanbul
Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:46 Kaynak: DHA
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