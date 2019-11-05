Taksim camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi
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Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
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