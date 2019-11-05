Son Dakika Haberleri: Taksim camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Taksim camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Taksim camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

6 saat önce

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Taksim camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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