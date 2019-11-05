Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı
6 saat önce
TAKSİM Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
TAKSİM Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim
Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan fotoğraflandı. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
- İstanbul
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