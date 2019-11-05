TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
- İstanbul
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