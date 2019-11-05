TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

- İstanbul