Taksim Camii Minaresi Külah Bölümü Yerleştirildi
18 dakika önce
Zeki GÜNALTaksim Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
Zeki GÜNAL Taksim
Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar DHA
kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:21 Kaynak: DHA
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