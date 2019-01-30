Son Dakika Haberleri: Taksim Camii Minaresi Külah Bölümü Yerleştirildi

Taksim Camii Minaresi Külah Bölümü Yerleştirildi

15 dakika önce

TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.

Taksim Camii Minaresi Külah Bölümü Yerleştirildi, System.String[]
TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.

Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar DHA kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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