Taksim Camii Minaresi Külah Bölümü Yerleştirildi (Havadan)
1 saat önce
TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar DHA
kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:42 Kaynak: DHA
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