Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı - Son Dakika

Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı

29.01.2021 09:25

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona yaklaşıldı.

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten caminin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin iç kısmının renkleri ise kahverengi tonları olacak. Çevre düzenlemesine geçilen caminin Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin dış cephesi de tamamlandı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplama işlemlerinin bitmesinin ardından çevre düzenlemesi de yapılıyor. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden caminin iç kısmının renkleri ise kahverengi tonlarında olacak. Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.

Taksim Camii'nin ana giriş kapısına; İnnes salate kanet alel-mü'minine kitaben mevküta (NİSA, 103) (Muhakkak ki namaz, müminlere vakitleri belirli bir farzdır) yazılı kitabe monte edildi.

"TAKSİM CAMİİ'NİN DIŞ CEPHESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

İç kısımda sadece boya ve nakkaş işçiliği kaldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Taksim Camii'nin açılacağı günü bekliyoruz. Özellikle Ayasofya'nın açılmasından sonra bütün dikkatler Ayasofya Camii'nin açılışına yönelmiş vaziyette. Geçtiğimiz aylarda cumhurbaşkanımız da teşrif etmişti, yerinde incelemeler yapmıştı. O tarihten bugüne Taksim Camii'nin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Ana giriş kapısının kitabesi kondu. Çevre düzenlemesi de şuanda yapılıyor. Boya yapılacak şekilde iç kaplamaları yapıldı. Daha sonra boyası ve nakkaş işçiliği için hazır hale getirilecek. Takriben boyama işleminden 1 hafta, 10 gün sonra da nakkaşlar görev alacaklar. Tabii montalama esası üzerine yapılacak. İç süslemeleri tamamlandıktan sonra şubatın sonu martın başı gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Son rötuşlarla beraber Ramazan ayında Taksim Camii inşallah ibadete açılacak. Dileriz Kadir Gecesi'ni hep birlikte Taksim Camii'nde eda ederiz. Dışı tamamen bitmiş durumda. İçiyle ilgili ise sadece boya ve nakkaş işçiliği kaldı. Yüzde 80-90 tamamlanmış durumda Ramazan'da hazır olacak inşallah" dedi.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun/İHA)

Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı
Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı
Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı
Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı

Ramazan, Taksim, Nakkaş, Namaz, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı - Son Dakika


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