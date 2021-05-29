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Taksim Camii'nin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi - Son Dakika

Taksim Camii'nin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi

29.05.2021 14:47
Taksim Camii'nin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi, System.String[]

Daikin, İstanbul Beyoğlu'nda yapılan Taksim Camii'nin iklimlendirme çözüm ortağı oldu.

Daikin, İstanbul Beyoğlu'nda yapılan Taksim Camii'nin iklimlendirme çözüm ortağı oldu.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı tarafından yapımına 2017 yılında başlanan Taksim Camii, yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana, 1.500 metrekare de namaz alanına sahip bulunuyor.

Mimari projesini Şefik Birkiye'nin hazırladığı Taksim Camii'nin ana girişle birlikte toplam 4 girişi bulunuyor. 9 metreyi aşan yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyan caminin iklimlendirme çözümünü ise Daikin üstleniyor.

Daikin'in Taksim Camii projesindeki en büyük avantajı dayanıklılığı ve ürünlerinin düşük ses seviyesi oldu. Yapımında 100 yıl dayanabilen beton kullanılan projede klima tesisatının da aynı şekilde uzun ömürlü, kaliteli ve dayanaklı olması gerekiyordu. Bu bağlamda dayanıklılığı büyük projelerde defalarca test edilmiş bir dünya markası olan Daikin ürünleri öne çıktı. Daikin markasının seçiminde Türkiye'de yatırımının olması da en büyük etkenlerden biri oldu.

Taksim Camii'nde kullanılan Daikin ürünleri

Yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip olan Taksim Camii'nde bay, bayan namaz kılma alanları, vakıf ofisi ve cami giriş alanlarında Daikin ürünleri kullanıldı. İç ünite ve BS kutularının ses seviyelerinin mekanın özelliğine uygun olarak düşük seviyelerde olması proje için büyük önem taşıyordu.

Bunun yanı sıra Daikin Türkiye'nin sağladığı montaj kalitesi, projeye uygun çözümler üretebilmesi ve sürekli ısıtma teknolojisine sahip olması markayı öne çıkaran özellikler oldu. Tercih edilen 8 REYQ-U, 1 RYYQ-U, 8 RYMQ-U, 4 FXDQ-A3, 72 FXSQ-A, 6 FXNQ-A, 3 HXHD125A8, 4 HXHD200A8, 1 I Touch Manager ve ilave adaptör, 35 BS kutusu aynı anda 2 bin 250 kişinin namaz kılabildiği caminin iklimlendirmesinde büyük bir konfor sağladı.

Daikin VRV sistem dış üniteler defrost sırasında bile ısıtma sağlayan gerçek sürekli ısıtma teknolojisi ile mükemmel konforu kesintisiz sağlıyor. VRV IV+ heat pump RYYQ-U tekli ünite sistemlerinde ısı depolama elemanı kullanılıyor. Sadece Daikin'de bulunan bu ısı depolama elemanı-(PCM tankı) faz değiştirebilen Daikin'e patentli özel bir malzeme ile dolu oluyor.

Bu malzeme defrost işlevi sırasında iç ünitelerde kesintisiz ısıtma sağlayarak konforu sürekli hale getiriyor. Dış ünite eşanjörü defrost işlevi ısı depolama elemanında toplanan enerjiyle sağlanıyor. Böylece iç ortamda kesintisiz konfor sağlanıyor. Çoklu dış üniteli VRV IV+ heat pump RYMQ-U ve VRV IV + ısı geri kazanımlı REYQ-U modellerinde ise sürekli ısıtma teknolojisi sıralı defrost ile oluyor.

Aynı anda yalnızca 1 dış ünite eşanjör için defrost işlevi uygulanıyor, diğer dış üniteler ısıtmaya devam ediyor. Dış ünitelerin sıralı olarak defrostu çözme teknolojisi sayesinde ısıtma süreci boyunca iç ortamdaki konfor kesintisiz olarak devam ediyor.

Beyoğlu, Türkiye, Taksim, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim Camii'nin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi - Son Dakika


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