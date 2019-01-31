Taksim Camii'nin Minarelerine Külahlar Yerleştirildi
58 dakika önce
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti.
Taksim
Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti. Minare külahının üstüne hilali de bu sabah konuldu. Öğle saatlerinde de diğer minarenin külahı vinç yardımıyla minarenin üstüne yerleştirildi. Çelik külahların 8 ton ağırlığında olduğu belirtildi.
Görüntü dökümü
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-Minarenin dün yerleştirilen külahının üstüne hilal yerleştirilmesi
-Diğer minarenin külahının yerleştirilmesi
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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