Son Dakika Haberleri: Taksim Camii'nin Minarelerine Külahlar Yerleştirildi

Taksim Camii'nin Minarelerine Külahlar Yerleştirildi

18 dakika önce

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti.

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti. Minare külahının üstüne hilali de bu sabah konuldu. Öğle saatlerinde de diğer minarenin külahı vinç yardımıyla minarenin üstüne yerleştirildi. Çelik külahların 8 ton ağırlığında olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

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