Taksim Camii'nin şerefesi göründü - Son Dakika

Taksim Camii'nin şerefesi göründü

Yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nin şerefesi göründü.

Taksim Camii'nin şerefesi göründü, System.String[]

Yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Yıl sonunda ibadete açılması beklenen cami drone ile görüntülendi.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim camisinin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor. Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.

Çalışmalar kapsamında Taksim Camii'nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Dalaman, Taksim, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 09:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim Camii'nin şerefesi göründü - Son Dakika
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