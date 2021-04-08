Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor - Son Dakika

Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor

08.04.2021 09:37

Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor 30 gün sonra açılacak olan Taksim Camii ibadete hazırlanıyor Caminin son hali havadan görüntülendi Taksim Camii'nin iç kısımdaki boya işlemlerinin tamamlanması ve halılarının serilmesinin ardından Ramazın'ın son cuması ibadete açılması planlanıyor.

Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor

30 gün sonra açılacak olan Taksim Camii ibadete hazırlanıyor

Caminin son hali havadan görüntülendi

İSTANBUL - Taksim Camii'nin iç kısımdaki boya işlemlerinin tamamlanması ve halılarının serilmesinin ardından Ramazın'ın son cuması ibadete açılması planlanıyor. Dış cephesindeki çalışmaların bittiği caminin iç kısmına ise 12 metre çapında olan avizenin asıldığı görülürken cami ise havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında dış cephe çalışmaları tamamlandı. Caminin iç kısmında ise boya çalışmalarının devam ettiği görüldü. Namaz alanındaki ahşap duvar kaplamaları tamamlanan camiye 12 metre çapında avize asıldı.

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Ali İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve Bakara Suresinin 255, 256'ıncı ayetleri, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor. Caminin içerisinde yer alan 6 hat levha da asıldı. Caminin mihrabının yapımı ve taş kaplama işçiliği de tamamlandı. Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken abdesthanelere ise çeşmeler takıldı. İnşaat çalışmalarının bitmesinin ardından halılar da cami içerisindeki yerini alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Taksim Camii'nin Ramazan Ayı'nın son cumasında ibadete açılacağını ifade etti.

"Şuan caminin içinde son kat boya işlemleri kaldı"

Caminin son durumu hakkında bilgi veren Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, "Dış cephedeki bütün imalatlarımız tamamlandı sadece iç kısımda son kat boya işlemi kaldı. Şadırvan ve tuvalet kısımlarımız tamamlandı. Aşağıdaki otopark kısmında eş zamanlı devam eden sıva ve boya çalışmalarımız kaldı. Caminin yüzde 99'u tamamlandı diyebiliriz. İçerdeki tenzilat çalışmaları ve levhalar asıldı. Şuan caminin içinde gördüğünüz gibi son kat boya işlemleri kaldı. Halılarımız hazır içerideki inşaat çalışmaları temizlendikten sonra biz buraya halılarımızı sereceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi burayı Ramazan'ın son cuması ibadete açacağız" şeklinde konuştu.

Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ramazan, İnşaat, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim Camii Ramazan'a hazırlanıyor - Son Dakika


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