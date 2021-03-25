Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor - Son Dakika

Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor

25.03.2021 16:12

Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99'u tamamlanırken caminin Ramazan Ayı'nda açılması planlanıyor.

Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor

İSTANBUL - 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99'u tamamlanırken caminin Ramazan Ayı'nda açılması planlanıyor. Cami inşaatındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Dış cephenin tamamlandığı ve ince işçiliğin yapıldığı görüldü.

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nda açılması planlanan Taksim Camii hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Kaba işçilik ve inşaatının tamamlandığı camide ince işçilik yapılması gereken yerler kaldı. Son durumu havadan görüntülenen cami mimarisi ile dikkat çekiyor. Caminin kubbeleri ve minareleri Taksim Meydanı'nın silueti ile çekilen görüntülere yansıdı. Cami dışında çalışmaların neredeyse tamamlanmasıyla yoğunluk cami içerisindeki çalışmalara yönlendirildi. Cami içerisinin duvarları ahşapla kaplanmaya başlandı, camlara ise korkuluklar yerleştiriliyor. İçinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı cami, yaklaşık 16 bin 500 metrekarede inşaat alanına sahip.

Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor

11 Ayın Sultanı, Ramazan, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim Defne Samyeli ile davalık olan Mustafa Sandal beraat etti Defne Samyeli ile davalık olan Mustafa Sandal beraat etti Engelli genci öldüresiye döven Engelli genci öldüresiye döven "Delikanlı Fırat", emniyete böyle getirildi
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı         
17:44
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon         
17:22
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı         
16:30
Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek         
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu         
15:42
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu         
15:36
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi         
13:36
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis         
12:22
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 17:59:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei