Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek - Son Dakika

Bağdaki köpek ile dev yılanın ölümüne kapışması! Biri artık hayatta değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıklar tamamlandı. Özel harekat polisleri ise çatılarda konuşlandırıldı.

VATANDAŞLARA SECCADE DAĞITILDI

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan camiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan alınması nedeniyle meydanda tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi için de platform oluşturuldu. Vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi.

MEYDANI DOLDURDULAR

Cami açılışına ise birçok yerden vatandaşlar geldi. Camiye giremeyen vatandaşlar, namaz öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu.