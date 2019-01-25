Son Dakika Haberleri: Taksim Camii ve Topçu Kışlası Alanı Havadan Görüntülendi

Taksim Camii ve Topçu Kışlası Alanı Havadan Görüntülendi

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Taksim Camii'nin yapımının sürdüğünü, Topçu Kışlası'nı da ihya edeceklerini söyledi.

Taksim Camii ve Topçu Kışlası Alanı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Taksim Camii'nin yapımının sürdüğünü, Topçu Kışlası'nı da ihya edeceklerini söyledi. Topçu Kışlası'nın yapılması planlanan Gezi Parkı alanı ve Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Taksim Meydan düzenlemesine değindi. Topçu Kışlası'nın muhteşem bir tarihi eser olduğunu vurgulayan Erdoğan, burayı aslına uygun olarak ihya edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Taksim Camii inşasının da bitmek üzere olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın "ihya edeceğiz" dediği Topçu Kışlası alanı ve yapımı devam eden Taksim Camii inşaatında son durum havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti

Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:03:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Camii ve Topçu Kışlası Alanı Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]