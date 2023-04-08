Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı - Son Dakika
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Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

08.04.2023 10:25

"On bir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, camileri süslemeye devam ediyor. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırısı sonrası, Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazılı mahya asıldı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı. İsrail ordusu sonrasında, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve Gazze'ye saldırı başlattığını duyurmuştu. Gündeme oturan saldırılar sonrası dünyadan İsrail'e tepki yağıyor.

TAKSİM CAMİİ'NDEN DÜNYAYA MESAJ

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazılı mahya asıldı.

Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı
Kaynak: AA
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Taksim Camii, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı - Son Dakika
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