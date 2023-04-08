Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

Para istediği kişinin kimliğini öğrenince şoke oldu ama iş işten geçmişti

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı. İsrail ordusu sonrasında, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve Gazze'ye saldırı başlattığını duyurmuştu. Gündeme oturan saldırılar sonrası dünyadan İsrail'e tepki yağıyor.

TAKSİM CAMİİ'NDEN DÜNYAYA MESAJ

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazılı mahya asıldı.