Taksim Camisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Taksim Camisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
28.05.2021 17:06
Taksim Camisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.
Taksim Camisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Törenin ardından vatandaşlar ve turistler Taksim Camisi'ni ziyaret etti.
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