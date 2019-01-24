Son Dakika Haberleri: Taksim Camisi'nin Alemi Yerleştirildi

Taksim Camisi'nin Alemi Yerleştirildi

48 dakika önce

Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi.

Taksim Camisi'nin Alemi Yerleştirildi, System.String[]
Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide ana kubbenin üzerine vinç yardımıyla alem yerleştirildi.

Taksim Meydanı'ndan geçen yerli ve yabancı turistler, alemin fotoğrafını çekti.

Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:24 Kaynak: AA

Taksim, Güncel
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