Son Dakika Haberleri: Taksim Camisi'nin Minare Külahı Yerleştirildi

Taksim Camisi'nin Minare Külahı Yerleştirildi

1 saat önce

Taksim'de yapımı süren camide minarelerden birinin külahı yerleştirildi.

Taksim'de yapımı süren camide minarelerden birinin külahı yerleştirildi.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide vinç yardımıyla minarelerden birine 2,5 metre boyunda külah yerleştirildi.

Yerleştirilen külahın ağırlığının 500 kilogram olduğunu öğrenildi.

Taksim Meydanı'ndan geçen yerli ve yabancı turistler, alemin fotoğrafını çekti.

Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Taksim, Güncel
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