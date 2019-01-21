Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Çıkan Kedi Turistlerin İlgi Odağı Oldu
55 dakika önce
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan kedi turistlerin ilgi odağı olduİSTANBUL - Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Taksim Cumhuriyet Anıtı
'na çıkan kedi turistlerin ilgi odağı oldu
İSTANBUL - Taksim Cumhuriyet Anıtı
'na çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlardan bazıları kediyle fotoğraf çekinirken bazıları da yemeğini paylaştı.
Taksim Meydanı'nda bulunan Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın üzerine çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda turist anıt üzerindeki kediyi severken, bazı turistler ise sevimli kedi ile öz çekim yaptı. Bir babanın kucağındaki küçük oğluna kediyi sevdirdiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan bir genç kadın ise elindeki yemeğini kedi ile paylaştı.
"Onun yemeği yok"
Kedi ile yemeğini paylaşan genç kız Gülşah İnce, "Çok sevimli bir kedi. Yemeğimi onunla paylaştım. Yazık, onun yemeği yok. Benimde evde kedim var. Ben kendime yeniden yemek alırım, o alamaz" dedi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:09 Kaynak: İHA
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı
Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı