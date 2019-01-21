Son Dakika Haberleri: Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Çıkan Kedi Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Çıkan Kedi Turistlerin İlgi Odağı Oldu

55 dakika önce

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan kedi turistlerin ilgi odağı olduİSTANBUL - Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan kedi turistlerin ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlardan bazıları kediyle fotoğraf çekinirken bazıları da yemeğini paylaştı.
Taksim Meydanı'nda bulunan Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın üzerine çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda turist anıt üzerindeki kediyi severken, bazı turistler ise sevimli kedi ile öz çekim yaptı. Bir babanın kucağındaki küçük oğluna kediyi sevdirdiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan bir genç kadın ise elindeki yemeğini kedi ile paylaştı.
"Onun yemeği yok"
Kedi ile yemeğini paylaşan genç kız Gülşah İnce, "Çok sevimli bir kedi. Yemeğimi onunla paylaştım. Yazık, onun yemeği yok. Benimde evde kedim var. Ben kendime yeniden yemek alırım, o alamaz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Anıtı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu 14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı

17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:04:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Çıkan Kedi Turistlerin İlgi Odağı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]