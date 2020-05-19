TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA 19 MAYIS TÖRENİ - Son Dakika

19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı
'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul
Vali Yardımcısı Ahmet Önal
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama
ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı. Siyasi partilerin il başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.
- İstanbul