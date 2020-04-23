Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 23 Nisan töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 23 Nisan töreni - Son Dakika

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 23 Nisan töreni

14 dakika önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 23 Nisan töreni, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törende, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı.İmamoğlu'nun ardından AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Aysun Çelikler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve  İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da anıta çelenk bıraktı.  Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.


Cumhuriyet Anıtı, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:18 Kaynak: DHA

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