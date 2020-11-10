Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

Taksim'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, kamu ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasından sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi.

CAMİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİLER DE SAYGI DURUŞUNA KATILDISaatlerin 09.05'i göstermesi ve sirenin çalmasıyla hayat durdu. Taksim Meydanı'nda herkes saygı duruşunda bulundu. Taksim cami inşaatında çalışan işçiler de caminin üzerinde saygı duruşunda bulundu. Geniş güvenlik önleminin alındığı törende polis helikopteri havadan tur atarken yerde de meydan üzerinde uçacak dronlara karşı dronsavarlı asker hazır bekledi.

- İstanbul