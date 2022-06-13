Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı - Son Dakika
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Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı

13.06.2022 13:30
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı

BEYOĞLU Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı.

BEYOĞLU Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı.

Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi. 2 ay önce restore edilen sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.


Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Anıtı, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı - Son Dakika
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