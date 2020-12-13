Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği - Son Dakika

Yangın sabah 09.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde meydana geldi. Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

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