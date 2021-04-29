Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı

29.04.2021 14:19
Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı, System.String[]

Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı.

Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı.

DİSK öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve CHP ile HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, Kazancı Yokuşu'nda bir araya geldi.

Burada konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, olayda hayatını kaybedenlerin mücadelelerini bırakmayarak bugünlere taşıdıklarını belirterek, yaşamını yitirenleri unutmayacaklarını söyledi.

Salgın sürecinde işçi ve emekçi kesimin çok ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını ifade eden Çerkezoğlu, buna karşı mücadelelerini de sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, anıt önüne karanfil bırakıldı.

Katılımcılar daha sonra İstiklal Caddesi'nden yürüyüp Şişhane'ye geçerek 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı andı. Gruptakiler, buraya da karanfil bıraktı.

Öte yandan, polis ekipleri Taksim Meydanı, Gezi Parkı çevresi ve Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını bariyerlerle kapattı.

Kadıköy'deki anma

Kadıköy'de de DİSK, KESK ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Kadıköy Belediyesi önünde toplandı.

"1 Mayıs" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın da aralarında bulunduğu grup, burada 1996 yılında hayatını kaybeden 3 kişi için karanfil bıraktı.

Bu arada katılımcılardan bir kişi, anma sırasında ayağı takılarak yere düşmesi sonucu başından hafif yaralandı. İlk müdahaleyi Kaftancıoğlu'nun yaptığı kişi, daha sonra Kadıköy Belediyesi sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Kazancı Yokuşu, Kadıköy, 1 Mayıs, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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