Son Dakika Haberleri: Taksim'de 2 Kadını Taciz Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Taksim'de 2 Kadını Taciz Eden Şahıs Gözaltına Alındı

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.

Taksim'de 2 Kadını Taciz Eden Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.

2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

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