Taksim'de 2 Kadını Taciz Eden Şahıs Gözaltına Alındı
1 saat önce
Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.
Taksim
Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.
2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye
uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri
tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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