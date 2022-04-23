Taksim'de 23 Nisan coşkusu... Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika
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Taksim'de 23 Nisan coşkusu... Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

23.04.2022 10:50

Taksim'de 23 Nisan coşkusu... Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Taksim'de 23 Nisan coşkusu... Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende öğrencilerin dans gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Meydanı'nda tören düzenledi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Minik öğrencilerin halk oyunları gösterileri yaptığı töreni aileleri de izledi. Çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldığı törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.

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23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı 23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova, Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova, Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Taksim'de 23 Nisan coşkusu... Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika


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