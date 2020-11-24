Taksim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı 'nda tören düzenlendi. Beyoğlu 'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve yetkililer katıldı. Saat 09.30'da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.

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