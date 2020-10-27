Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı

27.10.2020 21:08

- Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Taksim Meydanına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

- Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Taksim Meydanına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Beyoğlu Belediyesi ekipleri 29 Ekim öncesi Taksim'de Türk bayrakları asmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 29 Ekim için asılan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrakları da asıldı. 2 bayrağı yan yana gören çevredeki vatandaşların bazıları meraklı gözlerle izlerken bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Beyoğlu Belediyesi'nin anlamlı desteği görenleri mutlu etti.

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika

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