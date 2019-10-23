Son Dakika Haberleri: Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı
Son Dakika Güncel Taksim'de '29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol' dijital gösterimi yapıldı

Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı

21 dakika önce

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Taksim'de

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı. 23-29 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek merkezde, cumhuriyete giden yolda direnişin destanı, Anadolu kahramanları ve cumhuriyet sevinci videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sunuluyor. 600 metrekare kapalı alana sahip merkezde, 300 metrekare led ekranlarda 4 ayrı bölüm halinde 'Direnişin Destanı', 'Anadolu Kahramanları', 'Cumhuriyet Sevinci' videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sunuldu.

"TORUNLARIM VE ÇOCUKLARIM VAR DAİMA ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA BAĞLI KALACAKLAR"

Ziyarete gelen Nuri Kabadayı, "Ben Ankara'dan geldim sonra gelmişken Beyoğlu'na çıkayım dedim. Bu anlamlı gün olan 29 Ekim için böyle şeyler kurulmuş. Kendim çok gururlandım, eski günleri hatırladım. Şimdi her şey çok değişmiş. Torunlarım ve çocuklarım var daima Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklar. Bu vatan ve millet bir bütündür. Allah Mehmetçiğimize kuvvet versin. Kazasız belasız vatanlarına dönerler" dedi.

23 Ekim - 29 Ekim 2019 tarihleri arasında Taksim Meydanı'nda ziyarete açık olan Dijital Gösterim Merkezini ziyaretçilerini bekliyor.

(İHA)

29 Ekim, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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