Son Dakika Haberleri: Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı
Son Dakika Genel Taksim'de '29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol' dijital gösterimi yapıldı

Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı

54 dakika önce

Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldıİSTANBUL - Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı

İSTANBUL - Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı. 23-29 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek merkezde, Cumhuriyete giden yolda direnişin destanı, Anadolu kahramanları ve Cumhuriyet sevinci videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sunuluyor. 600 metrekare kapalı alana sahip merkezde, 300 metrekare led ekranlarda 4 ayrı bölüm halinde Direnişin Destanı, Anadolu Kahramanları, Cumhuriyet Sevinci videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sunuldu.

"Torunlarım ve çocuklarım var daima Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklar"

Ziyarete gelen Nuri Kabadayı, "Ben Ankara'dan geldim sonra gelmişken Beyoğlu'na çıkayım dedim. Bu anlamlı gün olan 29 Ekim için böyle şeyler kurulmuş. Kendim çok gururlandım, eski günleri hatırladım. Şimdi her şey çok değişmiş. Torunlarım ve çocuklarım var daima Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklar. Bu vatan ve millet bir bütündür. Allah Mehmetçiğimize kuvvet versin. Kazasız belasız vatanlarına dönerler" dedi.

23 Ekim - 29 Ekim 2019 tarihleri arasında Taksim Meydanı'nda ziyarete açık olan Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaretçilerini bekliyor.

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol dijital gösterimi yapıldı

29 Ekim, Taksim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 23 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Kadıköy'de bir baba, eve götürmek istediği kızından alkol şişesiyle dayak yedi Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]