TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ - Son Dakika

TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ

16 dakika önce

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi.

TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ, System.String[]

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi.

Taksim Meydanı'nda turistler ve çevre esnafı tarafından beslenen güvercinler koronavirüs salgını nedeniyle aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları besledi. Taksim Meydanı'nda görev yapan iki polis memuru, kuşlara mısır ve buğday verdi. Bir anda yüzlerce kuş polislerin etrafını sardı. Polis memurlarının her gün kuşları beslediği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı. Öte yandan bazı vatandaşlar da çevreden artık yemekleri getirerek kuşlara verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin kuşları beslemesi

-Çevredeki vatandaşların olayı izlemesi

-Güvercinlerin görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detay görüntü


Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:15 Kaynak: DHA

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