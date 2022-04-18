TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

18.04.2022 15:09

BEYOĞLU Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için açıklaması yapmak isteyen gruptan 26 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için açıklaması yapmak isteyen gruptan 26 kişi gözaltına alındı.

Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yapmak için toplanan HDP'li gruba, polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri, gurubun etrafında çember oluşturup önlem aldı. Açıklamanın izinsiz olduğunu belirten polis, gruptan dağılmasını istedi. Grup açıklamaya devam edince 26 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet otobüsüne bindirilen grup emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Kazancı Yokuşu, 1 Mayıs, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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