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Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de alkollü şahıs kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı - Son Dakika

Taksim'de alkollü şahıs kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı

6 saat önce

Taksim'de alkollü şahıs kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı Gezi Parkı önünde yaşanan olay kameralara yansıdıİSTANBUL - Taksim Gezi Parkı önünde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce tartıştığı ardından da kavga ettiği kağıt toplayıcıyı bıçakladı.

Taksim'de alkollü şahıs kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı

Gezi Parkı önünde yaşanan olay kameralara yansıdı

İSTANBUL - Taksim Gezi Parkı önünde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce tartıştığı ardından da kavga ettiği kağıt toplayıcıyı bıçakladı. Polis ekiplerinin anlık müdahalesi sonucu zanlı gözaltına alındı. Yaşanan olay ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda alkollü bir şahıs ile kağıt toplayıcı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine meydana gelen bıçaklı kavgada alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kağıt toplayıcıyı belinden bıçakladı. Şahsın bıçaklandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin anlık müdahalesi sonucu zanlı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralı şahıs ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Taksim'de alkollü şahıs kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı

Taksim, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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