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Taksim'de alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

6 saat önce

Taksim'de alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı Gezi Parkı girişinde çocuğa küfür eden alkollü şahsı vatandaş darp etti Alkolün etkisiyle polise direnen şahıs gözaltına alındıİSTANBUL - Taksim Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğa küfür ettiği iddia edilen alkollü şahıs,...

Taksim'de alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Gezi Parkı girişinde çocuğa küfür eden alkollü şahsı vatandaş darp etti

Alkolün etkisiyle polise direnen şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Taksim Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğa küfür ettiği iddia edilen alkollü şahıs, vatandaş tarafından darp edildi. Yüzü ve gözü kanlar içinde kalan şahıs, polis ekiplerine de direnince ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan alkollü bir şahıs, 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğa küfürlü konuşmaya başladı. Bu sözleri duyan parktaki bir vatandaş, şahsın yanına gelerek uyardı. Uyarıyı dikkate almayarak küfretmeye devam eden şahıs vatandaş tarafından darp edildi. Olayın ardından kavgayı gören çevik kuvvet polisi tarafları ayırdı. Yüzü ve gözü kanlar içinde kalan şahıs, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Polise direnince gözaltına alındı

Polis ekiplerine rağmen küfür ve tehditlerine devam eden şahıs, "Ben burada bayrak sallamış adamım, benle uğraşmayın, bu memleket sizin değil bizim" diyerek bağırdı. Ancak alkolün de etkisiyle bir türlü sakinleşmeyen adam polis ekiplerine de direnince ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ve şahsı darp eden vatandaş ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.

Taksim'de alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Suriye, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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