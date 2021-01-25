Taksim'de "alüminyum folyolu" hırsıza suçüstü kamerada - Son Dakika

Taksim'de "alüminyum folyolu" hırsıza suçüstü kamerada

25.01.2021 10:03

- (Özel) Taksim'de "alüminyum folyolu" hırsıza suçüstü kamerada İstiklal Caddesi'ndeki spor mağazasına giren hırsız çalışanlar tarafından suçüstü yakalandı Polise teslim edilen şahıs, mağaza sorumlusuna serbest bırakılması için adeta yalvardı Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir spor...

- (Özel) Taksim'de "alüminyum folyolu" hırsıza suçüstü kamerada

İstiklal Caddesi'ndeki spor mağazasına giren hırsız çalışanlar tarafından suçüstü yakalandı

Polise teslim edilen şahıs, mağaza sorumlusuna serbest bırakılması için adeta yalvardı

İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir spor mağazasında akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantasına koyduğu alüminyum folyolu poşet ile hırsızlık yapmaya çalıştı. Alarm çalmasın diye çaldığı ürünleri bu poşetin içerisinde yerleştiren hırsız, mağaza çalışanlarının dikkati sonucu yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, yakalanan hırsız mağaza sorumlusuna yalvararak serbest bırakılmasını istedi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Olay, cuma günü saat 14.30 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir spor mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantası ile bir mağazaya girerek diğer müşteriler gibi kıyafet bakmaya başladı. Kıyafetleri seçen şahıs soyunma kabinine doğru gitti. Şahıs kabinde aldığı eşyaları çantasındaki alüminyum folyolu poşetin içerisine attı. Şahıs mağazadan çıkmaya çalışırken mağaza görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

"Cezanı adalet verecek, hukuk verecek"

Yakaladıkları hırsızı mağazanın alt katına götüren sorumlular, "neden yaptın" diye sordu. Hırsızın, "Yaptım bir yanlış, özür dilerim. Vallahi bir daha olmayacak. İhtiyacım vardı o yüzden yaptım. Sizde zaten dövdünüz beni cezamı verdiniz. Hasta anam var" diyerek serbest bırakılmasını istedi. Sorumlu ise, "Cezanı adalet verecek, hukuk verecek" diye cevap verdi.

Sorumluların sorgulamalarının ardından Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Nizami Baghirov İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Taksim'de alüminyum folyolu hırsıza suçüstü kamerada
Taksim'de alüminyum folyolu hırsıza suçüstü kamerada
Taksim'de alüminyum folyolu hırsıza suçüstü kamerada
Taksim'de alüminyum folyolu hırsıza suçüstü kamerada

İstiklal Caddesi, Hırsızlık, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de 'alüminyum folyolu' hırsıza suçüstü kamerada - Son Dakika


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